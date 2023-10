Accoltella la fidanzata per 15 volte, la bugia alla vicina dopo l’aggressione: “Erika sta male” Gli inquirenti di Como stanno cercando di ricostruire la dinamica del tentato omicidio di Erika Dessi, la 21enne accoltellata per 15 volte dal fidanzato. Una vicina ha raccontato che quella sera, il 25enne ha giustificato l’arrivo dei soccorsi dicendole: “Erika si è sentita male”.

A cura di Ilaria Quattrone

Michael Patellaro (Fonte: Facebook)

Erika Dessi, la ragazza accoltellata dal fidanzato, è uscita dal coma. Le sue condizioni sono ancora precarie ma, secondo quanto racconta il giornale La Provincia di Como, avrebbe raccontato agli inquirenti che la coppia non si parlava da due giorni.

Il giorno dell'aggressione, lei sarebbe uscita al mattino per poi rientrare per pranzo e rimanere a casa fino a sera. Dopo la cena, sarebbe andata a letto dove Michael Patellaro l'ha colpita.

Gli investigatori stanno ricostruendo sia la dinamica di quella sera, ma anche i mesi precedenti proprio per capire il contesto in cui è maturato il tentato omicidio.

La dinamica del tentato omicidio

La 21enne, al momento dell'aggressione, stava dormendo: Patellaro sarebbe arrivato alle spalle con un coltello da cucina lungo venti centimetri. Dopo la prima coltellata, la ragazza si è svegliata e ha provato a difendersi: "Ho perso i sensi", avrebbe raccontato agli investigatori della squadra mobile. L'uomo, al momento dell'arresto, ha raccontato di essere stato colpito "da un malessere interiore".

L'avrebbe accoltellata almeno 15 volte e con forza tanto che l'arma si sarebbe spezzata. Il 25enne sarebbe poi andato via da casa. Alcune telecamere lo hanno ripreso nel piazzale della stazione di Como San Giovanni. È stato ripreso anche mentre tornava a casa: avrebbe preso poi il telefono e chiamato il numero unico delle emergenze chiedendo di poter inviare soccorritori per assistere la fidanzata ferita.

Il racconto della vicina di casa

Una vicina di casa ha raccontato che, alcuni giorni prima, il giovane le avrebbe raccontato "che pensava che la ragazza lo tradisse". Ha infatti spiegato di averlo visto piangere sulle scale di casa: "Mi ha confidato che era geloso". Sulla base di quanto riportato dalla Provincia di Como, è emerso che la donna ha affermato di non aver sentito nulla la sera della aggressione: "Poi ho sentito arrivare le sirene. Sono uscita e ho visto Michael".

E in quel momento che vicina chiede cosa sia successo: "Lui mi ha detto soltanto: Erika si è sentita male".

La relazione, i litigi e la denuncia

I due si erano conosciuti un anno e mezzo fa: si erano incontrati, infatti, nel bar della stazione di Varese dove la giovane lavorava.

A gennaio 2023 la ragazza ha raccontato alla madre che il fidanzato era geloso e ossessivo. La donna ha così suggerito alla figlia di lasciare quell'uomo. A luglio 2023 Erika Dessi ha lasciato Michael Patellaro. La coppia si è poi riavvicinata: il ragazzo è andato a vivere con la fidanzata e la madre di quest'ultima. Ad agosto, però, era stato cacciato di casa dalla madre di Erika dopo un violento litigio.

La giovane ha però deciso di seguirlo: i due sono andati a vivere insieme nell'appartamento di via Bixio al civico 4, dove poi è avvenuta l'aggressione.

Gli inquirenti hanno scoperto che Patellaro era finito in Questura già un mese e mezzo fa. Sarebbe stato accusato di aver picchiato il titolare di un ristorante giapponese dopo aver provato a scappare con la fidanzata senza pagare. Il ristoratore era finito in ospedale e dimesso con una prognosi di più di quaranta giorni. Il 25enne, invece, era stato denunciato per lesioni aggravate e insolvenza fraudolenta.

Nella giornata di domani, lunedì 16 ottobre, si svolgerà l'interrogatorio al carcere di Bassone per Patellaro davanti al giudice per le indagini preliminari Massimo Mercaldo.