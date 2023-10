La ragazza di 21 anni di Como colpita con 15 coltellate dal compagno: la violenza durante una lite per gelosia Michael Patellaro ha colpito la compagna di 21 anni con 15 coltellate riducendola in fin di vita: la violenza sarebbe culminata durante una lite scoppiata tra i due a causa della forte gelosia del ragazzo.

A cura di Giorgia Venturini

Erika Dessi è stata colpita dal compagno con 15 coltellate. È quanto emerge dai primi accertamenti medici sul corpo della 21enne che ancora si trova in gravi condizioni all'ospedale Sant'Anna di Como: la prognosi resta riservata ma Erika sembra esser uscita dal coma e quindi ci sono speranze per un miglioramento.

Il compagno intanto Michael Patellaro si trova nel carcere di Como a disposizione dell'autorità giudiziarie. Il 25enne dovrà ora difendersi dall'accusa di tentato omicidio.

Il 25enne accoltella la compagna per gelosia

Proseguono le indagini della polizia di Como intervenuta la sera di giovedì 12 ottobre nell'appartamento di via Bixio a Como. Qui in serata tra la giovane coppia era scoppiata una lite probabilmente per motivi legati alla forte gelosia del 25enne. Al culmine della discussione il ragazzo ha afferrato il coltello da cucina e ha inflitto diverse coltellate alla compagna riducendola in fin di vita sul letto.

Leggi anche Ragazzo di 21 anni schiacciato dalla leva meccanica del camion dei rifiuti: è grave

Michael Patellaro si è poi cambiato la maglia e le scarpe sporche di sangue, ha afferrato 300 euro in contanti e il bancomat della ragazza ed è uscito di casa. Nei suoi piano c'era quello di salire sul primo treno – forse diretto nella vicina Svizzera – alla stazione di Como San Giovanni e darsi alla fuga. Una volta nei pressi della stazione però ha cambiato idea ed è tornato a casa dove ha chiamato i soccorsi. In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che in un'ora hanno cercato di bloccare l'emorragia alla 21enne, poi l'hanno intubata e sono corsi con la massima urgenza all'ospedale di Como.

L'arrestato aggredisce un agente in Questura

I poliziotti quando sono intervenuti nel palazzo hanno trovato il 25enne seduto sul pianerottolo che continuava a ripetere: "Ho combinato un guaio". Per lui è scattato il fermo ed è stato condotto in Questura. Qui ha perso il controllo e ha iniziato a insultare e minacciare gli agenti ferendone uno: il poliziotto è stato portato in ospedale da dove è uscito con cinque giorni di prognosi.

La giovane era già finita in pronto soccorso

Ora si indaga sul passato della coppia. I due vivevano da poche settimane insieme, ma sembrerebbe che la relazione tra i due giovani non fosse per nulla serena. Stando a quanto precisa La Provincia di Como, la ragazza era già finita quest'anno al pronto soccorso con gravi ecchimosi sul corpo: dopo le visite i medici avevano diagnosticato microfratture. C'era tutti i segni di un aggressione ma la giovane non ha mai detto cosa le fosse successo. Su questa vicenda passata sono in corso accertamenti. La vittima non ha mai presentato denuncia contro il compagno.