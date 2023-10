L’uomo che ha accoltellato la fidanzata alla gola nel letto ha chiamato la polizia: “Ho fatto un guaio” Resta in gravissime condizioni la ragazza di 21 anni, vittima del tentato omicidio da parte del compagno nella loro casa a Como. Il giovane 25enne dopo averla colpita a coltellate ha chiamato i soccorsi: “Ho fatto un guaio”.

Ha accoltellato la compagna più volte al termine di una lite, poi ha chiamato i soccorsi. Quando gli agenti della polizia sono arrivati in casa della coppia il ragazzo, un 25enne, è riuscito solo a dire: "Ho combinato un guaio". Si indaga su quanto accaduto nella tarda sera di ieri giovedì 12 ottobre in un appartamento di via Nino Bixio a Como.

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, il giovane, Michael Patellaro, ha colpito più volte con un coltello da cucina la compagna di 21 anni, Erika Dessi: tra le ferite più gravi sicuramente quella alla gola. Subito la vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e ora si trova all'ospedale Sant'Anna che lotta tra la vita e la morte. Purtroppo si trova in situazioni gravissime: si trova in coma nel reparto di rianimazione.

Per il 25enne intanto sono scattate le manette: dopo l'arrivo della polizia in casa è riuscito a dire solo "ho fatto un guaio", poi è rimasto in silenzio. Si trova sotto choc ed è stato accompagnato in Questura: ancora da capire il movente del tentato omicidio, forse dopo una lite per gelosia. Intanto gli agenti hanno recuperato l'arma del delitto.

Si sa con certezza ora che la giovane coppia (lei originaria di Vimercate, mentre il fidanzato è comasco) condivideva da qualche settimana: quando la polizia è intervenuta nell'appartamento la casa è stata trovata completamente imbrattata di sangue.