Ragazza di 21 anni accoltellata a Como, è gravissima: arrestato il fidanzato L’aggressione è avvenuta in via Nino Bixio, nell’appartamento che i due condividevano da qualche settimana appena fuori dal centro di Como.

È in condizioni drammatiche la ragazza di 21 anni che ieri sera, giovedì 12 ottobre, è stata accoltellata alla gola e al torace mentre si trovava nel proprio appartamento a Como. A sferrare i fendenti e a chiamare successivamente i soccorsi sarebbe stato il fidanzato e convivente, subito arrestato dalla polizia: il giovane, 24 anni, è stato trovato dagli agenti in stato confusionale, e non avrebbe saputo dare spiegazioni di quanto accaduto. "Cosa ho combinato", avrebbe ripetuto ossessivamente, prima di venire portato via dai poliziotti.

La 21enne, riversa in fin di vita in camera da letto, è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna in codice rosso. Al momento si trova ricoverata nel reparto di Terapia intensiva, in condizioni critiche. Troppo profondo il taglio alla gola, assestato con un coltello da cucina: l'arma del delitto, adesso, è stata sequestrata e repertata dalle forze dell'ordine.

Nell’appartamento di via Nino Bixio che la giovane coppia condivideva da qualche settimana, completamente imbrattato di sangue, sono intervenuti poi gli uomini della Scientifica, insieme ai detective della Squadra mobile. Secondo le prime ricostruzioni ancora tutte da verificare, anticipate da La Provincia di Como, l'episodio sarebbe avvenuto all'apice di una lite casalinga tra i due, forse per motivi di gelosia.