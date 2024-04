Prostituta rapinata e minacciata con un coltello alla gola: “Ti brucio la faccia con l’acido”.

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di paura per una donna nella serata di ieri lunedì 15 aprile a Osio Sopra, in provincia di Bergamo. Stando alla ricostruzione dei fatti, un uomo avrebbe puntato alla gola di una donna, una prostituta, un coltello causandole delle abrasioni al collo. L'uomo – come riporta Bergamo News – le ha poi rubato con la forza l’iPhone e le scarpe che indossava. Infine le ha detto: "Sparisci, sennò ti brucio la faccia con l’acido".

La donna, originaria dell'Albania, è stata soccorsa e trasportata al policlinico San Marco di Zingonia per tutte le cure e gli accertamenti del caso. I carabinieri, allertati subito, hanno preso l'uomo quasi in flagranza di reato. Si tratta di un 33enne di Almenno San Salvatore: dovrà difendersi dall'accusa di rapina e lesioni pluriaggravate. Tutte le conferme poi su quanto è accaduto sono arrivate dalle telecamere di video-sorveglianza della zona.

Ora si procederà con le indagini: il sospetto è che non si sia trattata solo di una rapina ma che alla base ci sia il controllo del giro di prostituzione. Troppo gravi infatti le minacce dell'uomo che ora si trova in carcere.