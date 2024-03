Femminicidio in provincia di Bergamo: uccide la moglie a coltellate, arrestato dai carabinieri A Cologno al Serio un uomo ha ucciso la moglie colpendo con diverse coltellate. I carabinieri hanno arrestato l’assassino. Le indagini sono ancora in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 marzo, un uomo ha accoltellato la propria moglie nella loro abitazione di Cologno al Serio, in provincia di Bergamo. Immediatamente sono intervenuti sul posto, in via Donizetti, i carabinieri del comando di Treviglio, che hanno arrestato l'assassino. Non è ancora chiara la dinamica del femminicidio. Sono infatti ancora in corso le indagini e i rilievi dei Ris. Al momento l'unica informazione sulla vittima è che aveva 49 anni ed era di origini nigeriane, come il suo assassino che però aveva 45 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 14,00. Sul posto sono intervenuti, oltre ai militari dell'Arma, anche i volontari dell'agenzia regionale di emergenza urgenza, che hanno tentato di soccorrere la donna. Ma purtroppo qualsiasi tentativo di salvarla è risultato vano.

Articolo in aggiornamento