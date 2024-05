video suggerito

Ragazzo di 20 anni prende appuntamento con due escort, poi le minaccia con un coltello e le violenta Un ragazzino di 20 anni di Brescia, armato di coltello, si è presentato nella case di due escort e ha iniziato a minacciarle. Poi le ha derubate e, infine, violentate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

(Archivio)

Un ragazzo di vent'anni residente a Brescia è stato accusato di rapina e violenza nei confronti di almeno due escort. Avrebbe rubato loro del denaro sotto la minaccia di un coltello. Il ragazzo è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Brescia dopo l'emissione di un ordine di custodia cautelare da parte del giudice delle indagini preliminari (il gip). Un altro caso simile è emerso a Bergamo, solo che la vittima della tentata rapina, una donna brasiliana che di lavoro fa la escort, non aveva mai sporto denuncia.

A Brescia, un ragazzo di vent'anni aveva preso appuntamento telefonico con due escort. Una volto arrivato nelle loro abitazioni, il giovane ha iniziato a minacciarle con il coltello, rubare loro i soldi e, infine, a violentarle. Non era la prima volta che lo faceva: era già stato arrestato nel corso di un'altra inchiesta per reati simili.

Quello di Brescia non è l'unico caso avvenuto di recente. Anche a Bergamo sono successe cose simili (per ben 3 volte). Si tratta di episodi in cui alcune escort sono state rapinate, violentate e minacciate da diversi uomini. Dalle indagini, è emerso che a Bergamo una donna brasiliana aveva subito un tentativo di rapina analoga, ma non aveva mai denunciato l'accaduto.

Il ventenne di Brescia si trova, comunque, in arresto. Sugli uomini di Bergamo, invece, ancora non si conosce la loro identità.