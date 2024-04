video suggerito

Si presenta all'esame della patente con gli auricolari per farsi suggerire le risposte: scoperto e denunciato Durante l'esame della patente alla motorizzazione a Como un uomo di 31 anni è stato denunciato in stato di libertà per essersi presentato con un'auricolare: cercava di farsi suggerire le risposte.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 31 anni è stato denunciato in stato di libertà per essersi presentato all'esame della patente con un'auricolare addosso. Tutto è accaduto a Como e nei guai è finito un cittadino egiziano regolarmente residente in provincia di Milano. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo durante l'esame per ottenere la patente B stava utilizzando degli auricolari bluetooth probabilmente collegati con un altro dispositivo usato da qualcuno che stava all'esterno della Motorizzazione Civile.

L'esaminatore si è insospettito nel vedere l'esaminatore distratto e notare che aveva consegnato in pochissimo tempo. Ha subito così chiamato gli agenti di polizia che si sono avvicinati al 31enne: questo ha consegnato l’apparecchiatura che indossava, nascosta sotto i vestiti. Non ha spiegato però come è entrato in possesso degli auricolari. L'uomo è stato portato in Questura: qui è stato identificato e denunciato in stato di libertà.

Non è l'unico caso. I finanzieri di Como lo scorso febbraio hanno trovato un altro candidato in possesso di uno smartphone nascosto e un auricolare senza fili in collegamento con una persona all'esterno. Questa persone attraverso una videocamera riusciva a vedere le domande d’esame e suggerire le risposte corrette tramite l'auricolare. Nei guai in questo caso è finito un ragazzo di 25 anni pakistano. Per toglierli l'auricolare è stato necessario un medico che ha scongiurato la presenza di eventuali danni all’udito. Anche lui è stato successivamente denunciato.