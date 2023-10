Chi è Michael Patellaro, il ragazzo di 25 anni che ha accoltellato alla gola la compagna Il 25enne Michael Patellaro è di Varese e ha precedenti di polizia: è lui che nella sera di ieri giovedì 12 ottobre ha preso a coltellate la compagna riducendola in fin di vita.

A cura di Giorgia Venturini

(Archivio)

Michael Patellaro si trova in stato di fermo dopo aver colpito a coltellate la compagna di 21 anni nella sera di ieri giovedì 12 ottobre nella loro casa di Como. Il ragazzo è un varesotto e da poco era andato a vivere con la ragazza: quello che è successo è ancora da chiarire nei particolari. Ancora sconosciuto il movente: forse la gelosia da parte del 25enne ha fatto scattare la litigata. Patellaro aveva già precedenti di polizia, era già noto alle forze dell'ordine.

Il ragazzo ha tentato la fuga e poi ci ha ripensato

Patellaro ha colpito la compagna con il coltello da cucina in più parti del corpo. Dopo aver tentato di uccidere la 21enne ha preso i contanti, i bancomat ed ha tentato la fuga dirigendosi in stazione Como San Giovanni. Una volta là avrebbe cambiato idea: è tornato a casa, dove c'era la compagna sul letto gravissima, e ha chiamato i soccorsi. Una volta arrivati i poliziotti ha ripetuto più volte di aver commesso un guaio. In stato di choc è stato accompagnato in caserma: qui ha iniziato a insultare i poliziotti perdendo il controllo di sé. La sua aggressività è culminata quando ha aggredito uno degli agenti costringendolo ad andare in ospedale: qui è uscito dopo cinque giorni di prognosi.

Si trova in carcere a Como

La Questura di Como è al lavoro per indagare su quanto accaduto nel dettaglio. Il ragazzo ha deciso di non parlare: non ha rivelato nulla dell'aggressione. Si trova ora in carcere a Como ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Intanto la ragazza lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Anna. Non è ancora fuori pericolo.