I medici salvano la ragazza accoltellata dal compagno a Como: nonostante le ferite alla gola è uscita dal coma Erika Dessi, la ragazza accoltellata dal compagno a Como, si è svegliata dal coma: continuano gli accertamenti sulla giovane, ma fortunatamente è fuori pericolo.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Si è svegliata dal coma Erika Dessi, la 21enne ferita con un coltello da cucina nella tarda serata di ieri, giovedì 12 ottobre, dal suo fidanzato. Come riferisce a Fanpage.it l'ospedale Sant'Anna in cui la giovane era ricoverata dalla sera di giovedì 12 ottobre, la 21enne si è svegliata dal coma ed è tranquilla. Continuano gli accertamenti sulla giovane, ma Erika è fuori pericolo.

Le condizioni di Erika Dessi

I sanitari del 118 l'avevano trovata riversa sul letto di casa in via Bixio a Como intorno alle 22:30 di ieri, con ferite d'arma da taglio, una delle quali alla gola. A colpirla diverse volte era stato il fidanzato, il 25enne Michael Patellaro, che viveva con lei in quell'appartamento da alcune settimane.

Dessi era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione in coma e in condizioni critiche. Oltre alle ferite da accoltellamento, avrebbe riportato anche un trauma alla testa durante l'aggressione. La 21enne, però, si è fortunatamente svegliata e le sue condizioni migliorano.

La lite per motivi di gelosia

Da una prima ricostruzione, pare che Patellaro abbia colpito la fidanzata con un coltello da cucina al culmine di una lite scoppiata per motivi di gelosia. Agli investigatori arrivati sul posto avrebbe ripetuto: "Ho combinato in guaio".

È stato lui stesso ad avvertire i soccorsi. Appena dopo il tentato omicidio, infatti, il 25enne aveva provato a fuggire in treno dalla stazione Como San Giovanni. Poi, però, ci avrebbe ripensato e, tornato in casa, ha chiamato il 112. Gli agenti di polizia arrivati in via Bixio lo hanno accompagnato in caserma che era ancora in stato di shoc. Ora si trova al carcere di Bassone.