Abusi sulla figlia 12enne, papà condannato a oltre 7 anni di carcere: coinvolta anche la mamma

Un papà dell’Alto Lago di Como è stato arrestato e condannato a 7 anni e 4 mesi per abusi sulla figlia 12enne. Coinvolta anche la madre, condannata a 3 anni.

Immagine di repertorio

Un papà residente in un Comune dell'Alto lago di Como è stato arrestato questa mattina, venerdì 21 novembre, e trasferito in carcere, dove dovrà scontare una pena di 7 anni e quattro mesi per violenza sessuale aggravata ai danni della figlia. All'epoca degli abusi, la ragazza aveva soltanto 12 anni.

L'arresto

I fatti risalgono al 2022 quando la figlia della coppia aveva soltanto 12 anni. Nello specifico, le indagini svolte dai carabinieri erano scaturite da alcune segnalazioni giunte dagli insegnanti della ragazzina. Stando a quanto riferito, in una prima fase i coniugi erano stati raggiunti da una misura di divieto di avvicinamento alla figlia che, nel frattempo, era stata trasferita in una struttura protetta nella quale si troverebbe tuttora.

Successivamente è arrivata la condanna. Il padre 52enne dovrà scontare una pena di oltre 7 anni dopo essere stato riconosciuto colpevole di una serie di abusi compiuti per diversi mesi nei confronti della figlia. Insieme a lui è stata condannata a tre anni e quattro mesi anche la moglie, madre della bambina, 41 anni, accusata di non essere mai intervenuta in difesa della figlia pur essendo perfettamente a conoscenza del trattamento che le riservava il padre.

Al momento, il 52enne è detenuto nel carcere di Sondrio dopo che questa mattina la squadra mobile della polizia di Como ha eseguito un provvedimento di cattura emesso dalla Procura generale di Milano.