Abusa di una 14enne in un parco di Cantù: arrestato un 44enne per violenza sessuale aggravata

La polizia locale di Cantù (Como) ha arrestato un 44enne per violenza sessuale aggravata. Lo scorso 22 novembre avrebbe abusato di una 14enne in un parco della città.

Immagine di repertorio

Un 44enne è stato arrestato dalla polizia locale di Cantù (in provincia di Como) con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, avrebbe abusato di una 14enne approfittando del fatto che fosse in condizione di inferiorità psichica a causa del consumo di bevande alcoliche. L'uomo ora si trova detenuto, in custodia cautelare, nel carcere al Bassone di Como.

L'episodio contestato risale al 22 novembre scorso, quando una pattuglia della polizia locale era dovuta intervenire nei pressi del parco "Falcone e Borsellino" di Cantù per prestare assistenza a un gruppo di minorenni in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. Nel corso dei primi accertamenti, in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari, gli agenti avevano appreso dai giovani che una delle ragazze, di 14 anni d'età, avrebbe subito una violenza sessuale proprio mentre si trovava in stato di ebbrezza e quindi in condizioni di inferiorità psichica.

Gli investigatori hanno, così, raccolto una prima descrizione dal gruppo dei giovani e iniziato le ricerche del presunto responsabile dell'abuso. Analizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, gli agenti sono riusciti a identificare e rintracciare il presunto autore della violenza. I poliziotti gli hanno sequestrato il cellulare per approfondire gli accertamenti su delega della Procura di Como. Alla fine, lo scorso giovedì 11 dicembre è stata emessa ed eseguita l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 44enne, italiano, condotto in carcere al Bassone con l'accusa di violenza sessuale aggravata.