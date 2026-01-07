Aggredisce e rapina un uomo disabile fuori da un locale a Como: arrestato 25enne

I fatti risalirebbero al 23 novembre scorso ma l’arresto sarebbe scattato ieri, martedì 6 gennaio, a termine delle indagini e dopo tutti gli accertamenti del caso.

Un 25enne, di origine moldava, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Centro Valle Intelvi per aver aggredito, minacciato e rapinato un uomo disabile di 57 anni fuori da un locale a Como. I fatti risalirebbero al 23 novembre scorso, quando la vittima ha sporto denuncia, ma l'arresto sarebbe scattato ieri, martedì 6 gennaio, a termine delle indagini e dopo tutti gli accertamenti del caso.

Secondo quanto ricostruito, il 25enne la sera del 23 novembre avrebbe prima avvicinato il 57enne all’interno di un bar della zona e successivamente, una volta usciti dal locale e raggiunta un’area appartata, l’avrebbe aggredito violentemente e minacciato con un coltello per rapinarlo.

Le indagini dei carabinieri, partite subito dopo la denuncia, sarebbero state particolarmente delicate a causa delle condizioni di vulnerabilità della vittima, che inizialmente non era in grado di riconoscere il proprio aggressore. Determinante infatti si è rivelata l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza e delle immagini del bar che hanno permesso di risalire all’identità del presunto responsabile.

Una volta individuato e identificato il presunto responsabile, un 25enne residente nel comune di Centro Valle Intelvi – stesso comune di residenza della vittima – nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Como. Il giovane è accusato di lesioni personali volontarie, rapina aggravata e porto abusivo di arma da taglio. Alla luce dei gravi indizi di colpevolezza emersi, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare e il 25enne è stato portato nel carcere di Como.