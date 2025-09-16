Abusi di gruppo su una 22enne a Como: 5 uomini indagati per violenza sessuale

Cinque uomini sono stati accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 22 anni. Secondo quanto ricostruito, l’avrebbero convinta a partecipare a una serata tra amici e dopo averla indotta a bere alcolici e a consumare sostanze stupefacenti la 22enne sarebbe stata vittima di abusi sessuali da parte del gruppo. Indagini in corso.

Oggi, martedì 16 settembre, cinque uomini sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Como con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 22 anni. Tra i sospettati figurano quattro cittadini italiani, residenti in provincia di Como, e un cittadino di nazionalità marocchina residente in provincia di Monza e Brianza, tutti tra i 42 e i 54 anni.

Secondo quanto emerso dalle indagini, uno dei cinque uomini avrebbe avvicinato la giovane lo scorso dicembre in un locale pubblico, riuscendo a guadagnarsi la sua fiducia. Qualche mese dopo, lo scorso febbraio, lo stesso uomo l’avrebbe convinta a partecipare a una serata tra amici a Mariano Comense (un comune in provincia di Como) dove la ragazza sarebbe stata indotta a bere alcolici e a consumare sostanze stupefacenti. Sempre secondo la denuncia presentata ai carabinieri, la giovane sarebbe stata poi vittima di abusi sessuali da parte di tutto il gruppo di uomini.

Le indagini, condotte dai carabinieri del comando provinciale di Como, hanno portato al sequestro di telefoni cellulari e di altri dispositivi informatici di proprietà dei sospettati, nella speranza di raccogliere ulteriori prove. Al momento, gli inquirenti starebbero, inoltre, verificando la possibile esistenza di altri episodi simili, sempre riconducibili allo stesso gruppo di uomini e sempre ai danni della stessa ragazza.