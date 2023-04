Abbraccia un uomo per strada e gli sfila l’orologio da settemila euro: arrestata A Flero (Brescia) una ragazza di 24 anni è stata arrestata perché, utilizzando la tecnica dell’abbraccio, ha rapinato un uomo di un orologio dal valore di circa 7mila euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Una ragazza di 24 anni è stata arrestata con l'accusa di aver rapinato un uomo a Flero, comune che si trova nella provincia di Brescia. L'episodio risale allo scorso 3 aprile: la giovane, che ha utilizzato la tecnica dell'abbraccio, avrebbe portato via un orologio dal valore di circa settemila euro. La presunta responsabile è stata arrestata due giorni dopo ed è stata portata in carcere a Bergamo.

La 24enne ha utilizzato la tecnica dell'abbraccio per rapinarlo

La vittima è un uomo di 69 anni che alle forze dell'ordine ha raccontato quanto aveva subito: la 24enne, infatti, avrebbe distratto il 69enne abbracciandolo. Poi avrebbe afferrato il suo polso con forza e gli avrebbe portato via l'orologio. La giovane sarebbe poi scappata a bordo di un'automobile nero. Fortunatamente la vittima non ha riportato ferite e ha chiamato immediatamente i carabinieri.

È stata trovata due giorni dopo sulla stessa auto usata pere scappare

La ragazza è stata individuata due giorni dopo il delitto: è stata rintracciata a Bariano, un comune che si trova nella provincia di Bergamo. Si trovava vicino allo svincolo autostradale ed era ancora a bordo dell'automobile che aveva utilizzato due giorni prima per scappare. Una volta portata in Caserma, i militari hanno fatto tutti gli accertamenti del caso. È emerso che la ragazza aveva diversi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio.

Il 69enne, arrivato in Caserma, ha poi confermato l'identità della 24enne. La ragazza, dopo tutti i riti del caso, è stata portata in carcere a Bergamo dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.