A Monza una donna ha trovato un rospo nell’insalata comprata al supermercato

A Monza, una donna ha trovato un rospo nel sacchetto dell’insalata acquistata in un supermercato. L’animale è stato liberato nello stagno del parco di Monza.

Il rospo trovato nell'insalata

Un rospo nell'insalata. Questo è quanto ha trovato una donna nel sacchetto di lattuga, che aveva trovato nel banco frigo di un supermercato di Monza che ha poi acquistato. Nessuno, pare, si sia reso conto dell'animale: né chi ha raccolto quella verdura e poi l'ha insacchetta e messa in vendita né chi l'ha poi comprata, versata in una insalatiera e posta sul tavolo del pranzo.

Fortunatamente, l'acquirente, poco prima di metterla in bocca, si è accorta che tra le foglie, c'era un ranocchio. Nonostante lo shock e forse anche un po' il disgusto, la donna ha raccolto l'animale usando due pezzi di cartone. Lo ha subito messo al riparo probabilmente già con la volontà di aiutarlo a trovare una casa migliore. Lo ha infatti adagiato in un contenitore di plastica coperto da una retina, ha lasciato uno strato d'acqua sul fondo e ha chiesto aiuto.

La sua storia è così arrivata alle orecchie della sezione di Monza dell'Enpa e alle Guardie Ecologiche Volontarie. Appena hanno capito cosa è successo, le Guardie si sono recate nell'abitazione della donna e hanno recuperato l'animale. Poi, lo hanno portato al parco Canile di Monza, che è gestito dall'Enpa. Lì, una volontaria lo ha accolto. Le è bastato pochissimo per poter identificarne la specie: è un Bufotes balearicus. Per chi non è un esperto, in buona sostanza è un rospo smeraldino. Si tratta di una specie protetta, che è presente anche nel parco di Monza.

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I volontari dell'Enpa lo hanno rilasciato nello stagno dell'oasi di Biodiversità. Adesso avrà una casa adeguata, confortevole e più in linea con le sue esigenze rispetto al sacchetto di un'insalata.

"Le giovani volontarie dell'Enpa osservano lo stagno con occhi diversi, nella speranza di vedere comparire tra le ninfee un bellissimo principe", riferiscono con ironia dall'Enpa che spera in un finale da favola. La donna che ha trovato il rospo nell'insalata, ha poi fatto sapere che ha segnalato l'accaduto al supermercato dove l'ha acquistata.