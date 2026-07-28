Si cerca ancora il varano disperso nei campi di Montichiari nel Bresciano: divieto di transito in un’area delimitata

Dalla prima metà di luglio a Montichiari (Brescia) si cerca un varano avvistato nei campi e nelle campagne del territorio. Il sindaco, Marco Togni, ha emanato oggi un’ordinanza con cui si vieta il passaggio in un’area delimitata.

Preoccupazione e allerta per un varano disperso nei campi di Montichiari, nel Bresciano. Come annunciato nei giorni scorsi, il sindaco, Marco Togni, oggi ha ufficialmente emanato un'ordinanza contingibile e urgente con divieto temporaneo di transito pedonale e ciclabile e di stazionamento nella zona agricola e campestre compresa tra la Strada Provinciale 668 località Colomberino Castellina, la località Pozzo Cavato e il confine con il Comune di Calcinato "per ragioni di incolumità pubblica" a seguito dell'avvistamento di un rettile esotico. Come si legge nell'ordinanza, il divieto assoluto è valido da oggi, 28 luglio e per la durata di 10 giorni.

L'area delimitata nell'ordinanza comunale

In caso di avvistamento del varano – si spiega nell'ordinanza – occorre evitare categoricamente di avvicinarsi, tentare di catturare, inseguire o spaventare l'animale. Il testo poi, rivolgendosi agli operatori agricoli, spiega di prestare la massima attenzione, mantenere le cabine chiuse ed evitare di scendere dai veicoli in presenza di erba alta o fitta vegetazione.

Se qualcuno dovesse notare l'animale è pregato di chiamare il 112, il numero unico di emergenza, oppure la polizia locale di Montichiari al numero: 030 9656264. Nel caso in cui non si dovessero rispettare le disposizioni è previsto l'applicazione delle sanzioni secondo i regolamenti comunali.

Ad avvistare l'animale per ben due volte, intorno alla prima a metà luglio, è stato Dhanoa, un cittadino di origine indiana addetto all'irrigazione dei campi a Montichiari che ha lanciato l'allarme, avvertendo il proprietario dell'azienda agricola di Montichiari per cui lavora.

Il sindaco di Montichiari come spiegato anche sulle proprie pagine social, ha confermato subito la notizia e che "è stata verificata l'autenticità dei fatti" e di aver fatto un sopralluogo congiunto con i Carabinieri della Forestale, la Polizia Provinciale e la Polizia Locale oltre alla presenza dell'agricoltore che ha effettuato gli avvistamenti.

Inoltre il sindaco ha spiegato che il veterinario esperto di rettili e varani che aveva contattato ha confermato che l'animale in questione "fa parte della specie del Varanus Salvadorii che può arrivare anche a 20 kg di peso e contiene delle ghiandole con una minima quantità di tossine".