Avvistato un varano nei campi di Montichiari nel Bresciano, il sindaco: “Divieto di circolazione a piedi”

Nei campi di Montichiari (Brescia) è stato avvistato per almeno due volte un varano, grosso rettile dalla pelle squamosa. A lanciare l’allarme un addetto all’irrigazione dei terreni che l’avrebbe intercettato la prima metà di luglio. Il sindaco intende emettere un’ordinanza di divieto di circolazione a piedi.

Varano (foto iStock)

Un varano, grosso rettile con pelle squamosa, è stato avvistato in questi giorni nei campi del comune di Montichiari (Brescia). L'animale sarebbe stato fotografato almeno in due occasioni. Per questo il sindaco intende emettere "una ordinanza di divieto di circolazione a piedi lungo le strade dell'area e del perimetro in cui sono stati effettuati gli avvistamenti".

La polizia provinciale, già al lavoro per cercare di rintracciare l'animale, si è dotata di droni dotati di termocamera, che al momento avrebbero rilevato la presenza di molti animali ma non ancora del varano.

Ad avvistare l'animale per ben due volte, la prima a metà luglio, è stato Dhanoa, un cittadino di origine indiana addetto all'irrigazione dei campi che ha lanciato l'allarme, allertando il proprietario dell'azienda agricola di Montichiari per cui lavora.

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Da lì è partito l'allarme in paese e il sindaco di Montichiari Marco Togni ha parlato degli avvistamenti del rettile sulle sue pagine social spiegando che "è stata verificata l'autenticità dei fatti" e di aver fatto un sopralluogo congiunto con i Carabinieri della Forestale, la Polizia Provinciale e la Polizia Locale oltre alla presenza dell'agricoltore che ha effettuato gli avvistamenti".

Inoltre il sindaco ha spiegato che il veterinario esperto di rettili e varani che aveva contattato ha confermato che l'animale in questione "fa parte della specie del Varanus Salvadorii che può arrivare anche a 20 kg di peso e contiene delle ghiandole con una minima quantità di tossine".

Per tutelare i suoi concittadini il sindaco ha spiegato infine che "data la pericolosità che può assumere un esemplare allo stato libero arriverà una ordinanza di divieto di circolazione a piedi lungo le strade dell'area e del perimetro in cui sono stati effettuati gli avvistamenti".

Nel comune del Bresciano proseguono i sopralluoghi per cercare di catturare l'animale e portarlo in un luogo dove può essere accudito.