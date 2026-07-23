Aggredisce una donna che fa jogging al Parco delle Cave a Milano e la molesta: arrestato 26enne

Un 26enne è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di una donna che faceva jogging al Parco delle Cave lo scorso 4 luglio. Il ragazzo l’avrebbe scaraventata a terra, poi l’avrebbe palpeggiata violentemente.

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di una donna che faceva jogging al Parco delle Cave lo scorso 4 luglio. Stando a quanto riferito, il ragazzo avrebbe prima scaraventato a terra la donna, poi l'avrebbe palpeggiata violentemente. Acquisita la querela della vittima, il 26enne è stato rintracciato dalla polizia grazie ai video delle telecamere di videosorveglianza.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, i fatti risalgono allo scorso 4 luglio. Una donna stava facendo jogging al Parco delle Cave, a Milano, quando verso sera sarebbe stata improvvisamente avvicinata dall'aggressore che, dopo averle farfugliato qualcosa, l'ha scaraventata a terra, palpeggiandole in modo violento le parti intime. L'uomo avrebbe desistito solo per la capacità della donna di metterlo in fuga con un morso alla mano.

Subito dopo l'aggressione, la donna si è recata in questura per sporgere denuncia e, nel frattempo, un passante che ha assistito alla scena ha allertato il numero unico di emergenza. È iniziata l'attività d'indagine, condotta dagli agenti della Sezione Specializzata della Squadra Mobile, che, grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno del Parco delle Cave, hanno portato all'identificazione del responsabile. Secondo quanto ricostruito, il 26enne si sarebbe allontanato precipitosamente dall'area verde in cui è avvenuta l'aggressione, coprendosi il volto con una maglietta per un tratto di percorso. Il ragazzo è stato arrestato e portato in carcere.