Donna palpeggiata mentre fa jogging a Milano, salvata dai passanti: ricercato l’aggressore

Una donna di 39 anni è stata palpeggiata mentre faceva jogging al parco delle Cave a Milano. Il suo molestatore è scappato e adesso è ricercato.

Stava facendo tranquillamente jogging. Una corsa estiva all'interno di uno dei parchi più conosciuti, importanti e grandi di Milano: il parco delle Cave. Dopo aver macinato alcuni metri, ha visto un uomo che le ha fatto un cenno. Un gesto per fermarsi. Lei lo ha fatto e ha cercato di capire cosa servisse a quella persona. Questa le ha chiesto una indicazione e poi si è avvicinata a lei. Dopodiché ha allungato una mano e l'ha palpeggiata nelle parti intime.

Questo è quanto accaduto sabato 4 luglio, poco dopo le 19:30 di sera. La vittima è una 39enne che, poco prima della violenza subita, stava correndo lungo via Rossellini. In un tratto non molto lontano da via Fratelli Zoia, un uomo le avrebbe fatto cenno di fermarsi. Si tratta di una persona che potrebbe avere all'incirca trent'anni. Le ha chiesto di fermarsi per delle indicazioni e poi, come scritto, l'ha palpeggiata. Lei ha iniziato a urlare. E quelle grida hanno fatto scappare l'aggressore e hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti, che erano lì intenti a passeggiare.

Alcuni di loro si sono subito avvicinati a lei. La donna ha spiegato cosa aveva subito. E, in quegli attimi concitati, qualcuno è riuscito a chiamare gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia.

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Gli investigatori sono arrivati subito. Hanno avviato immediatamente le indagini e, come prima cosa, hanno raccolto le testimonianze sia della vittima che dei passanti. Tutti hanno fornito una descrizione fisica e poi hanno raccontato che è scappato in direzione via delle Forze Armate. La 39enne, invece, è stata trasferita in codice verde con un'ambulanza al Policlinico: è stata sottoposta ad alcuni accertamenti medici e ha ricevuto sostegno psicologico.