milano
video suggerito
video suggerito

A Varenna sul lago di Como multe fino a 200 euro per chi cammina a torso nudo o in costume da bagno

Il Comune di Varenna, per mantenere e far rispettare il decoro urbano, ha deciso di vietare di camminare a torso nudo o in costume da bagno fuori dalla località balneare. Per i trasgressori sono previste multe fino a 200 euro.
Aggiungi Fanpage.it alle tue fonti preferite su Google.
Avatar autore
A cura di Francesca Caporello
Immagine

Multe fino a 200 euro per chi gira a torso nudo o in costume da bagno. Si tratta dell'ultimo tentativo per mantenere e far rispettare il decoro urbano messo in atto dal Comune di Varenna, sul lago di Como e in provincia di Lecco.

Varenna cittadina frequentata da sempre più turisti durante l'estate – di cui ne sta risentendo in parte la pressione – si è ritrovata a fare i conti con tutte quelle persone che si aggirano per le strade senza indossare indumenti consoni a un luogo pubblico. Il sindaco ha deciso quindi di introdurre nuove regole, più stringenti, per preservare l'aspetto del borgo e garantire un po' di tranquillità ai circa 650 residenti che vi abitano tutto l'anno.

Da ora è vietato girare per il paese a torso nudo o in costume da bagno – indumenti riservati esclusivamente alle spiagge lacustri o alle gite in barca sul lago – e i trasgressori rischiano sanzioni comprese tra i 50 e i 200 euro.

Leggi anche
Rider sulle strade di Milano: il Comune ferma il lavoro nelle ore più calde, la Regione invece rimanda "al 2027"

Inoltre, i gruppi turistici non potranno superare le 25 persone e dovranno evitare di intasare le strette strade acciottolate di Varenna, mentre alle guide è stato vietato l'uso di altoparlanti.

"Varenna è un borgo meraviglioso e siamo orgogliosi di accogliere ogni anno centinaia di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Tuttavia, la qualità della vita dei nostri residenti non può essere sacrificata sull'altare del turismo di massa", ha detto il sindaco Mauro Manzoni le cui parole sono state riportate anche dal Guardian, storica testata britannica.

Immagine
Omicidio Boiocchi, il padre di Marco Ferdico verso la collaborazione: il suo pentimento dopo quello del figlio
Ferdico su Mauro Nepi: "Mi ha istigato a uccidere, diceva che non avevo coraggio"
Marco Ferdico: "Dimarco ci aveva promesso 3 anelli per la seconda stella, ma non era estorsione"
Ferdico si pente: "Patto tra Curve di Inter e Milan sulla finale di Champions con l'ok della 'Ndrangheta"
Omicidio Vittorio Boiocchi: "Mi ero tenuto la maglia di Bastoni, ce l'aveva con me"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views