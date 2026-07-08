A Varenna sul lago di Como multe fino a 200 euro per chi cammina a torso nudo o in costume da bagno

Il Comune di Varenna, per mantenere e far rispettare il decoro urbano, ha deciso di vietare di camminare a torso nudo o in costume da bagno fuori dalla località balneare. Per i trasgressori sono previste multe fino a 200 euro.

Multe fino a 200 euro per chi gira a torso nudo o in costume da bagno. Si tratta dell'ultimo tentativo per mantenere e far rispettare il decoro urbano messo in atto dal Comune di Varenna, sul lago di Como e in provincia di Lecco.

Varenna cittadina frequentata da sempre più turisti durante l'estate – di cui ne sta risentendo in parte la pressione – si è ritrovata a fare i conti con tutte quelle persone che si aggirano per le strade senza indossare indumenti consoni a un luogo pubblico. Il sindaco ha deciso quindi di introdurre nuove regole, più stringenti, per preservare l'aspetto del borgo e garantire un po' di tranquillità ai circa 650 residenti che vi abitano tutto l'anno.

Da ora è vietato girare per il paese a torso nudo o in costume da bagno – indumenti riservati esclusivamente alle spiagge lacustri o alle gite in barca sul lago – e i trasgressori rischiano sanzioni comprese tra i 50 e i 200 euro.

Inoltre, i gruppi turistici non potranno superare le 25 persone e dovranno evitare di intasare le strette strade acciottolate di Varenna, mentre alle guide è stato vietato l'uso di altoparlanti.

"Varenna è un borgo meraviglioso e siamo orgogliosi di accogliere ogni anno centinaia di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Tuttavia, la qualità della vita dei nostri residenti non può essere sacrificata sull'altare del turismo di massa", ha detto il sindaco Mauro Manzoni le cui parole sono state riportate anche dal Guardian, storica testata britannica.