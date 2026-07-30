Sgozza alcune galline sul terrazzo di casa sua: denunciato per uccisione e maltrattamento

I carabinieri hanno denunciato un uomo di 57 anni accusato dell’uccisione e del maltrattamento di alcuni animali: è stato sorpreso mentre sgozzava delle galline sul suo terrazzo.

Il coltello utilizzato e sequestrato

Un uomo di 57 anni è stato denunciato perché accusato di uccisione e maltrattamento di animali: è stato sorpreso mentre sgozzava alcune galline sul terrazzo della sua abitazione a Bagnolo San Vito, un comune che si trova in provincia di Mantova. Appena è stato notato, sono stati chiamate le forze dell'ordine che sono intervenute immediatamente sul posto.

Il numero delle emergenze 112 ha ricevuto la segnalazione di una persona che raccontava che un uomo stava macellando alcune galline nel suo appartamento. Sono stati così inviati i carabinieri insieme a una pattuglia dei Forestali di Mantova. Arrivati sotto la sua abitazione e suonato al citofono, i militari sono entrati in casa e hanno trovato il 57enne, un uomo con origini marocchine, ancora con il coltello in mano: aveva appena sgozzato gli animali.

Il 57enne stava macellando gli animali, la cui carne avrebbe poi consumato secondo il rito "halal". L'operazione, però, è da considerarsi un vero e proprio maltrattamento. I carabinieri sono riusciti a salvare una gallina ancora viva. L'animale è stato sequestrato. Così come sono stati sequestrati altri capi appena uccisi e il coltello utilizzato per sgozzarle. Dopodiché è stata contattata anche l'Agenzia di tutela della salute. Il personale sanitario, insieme ai militari, ha accertato che l'attività è stata svolta senza alcuna autorizzazione sanitaria.

L'uomo è stato denunciato e dovrà rispondere dell'uccisione e del maltrattamento degli animali. L'unica gallina sopravvissuta è stata affidata alle sapienti mani del personale dell'Ats, così come sono state affidate anche le carcasse degli animali morti.