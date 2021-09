A Milano sorgerà CityWave, l’edificio alimentato solo da fonti rinnovabili Sarà un altro elemento importante del panorama di City Life: stiamo parlando di City Wave, il building direzionale di nuova generazione che sarà alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili. La struttura sarà anche uno dei parchi fotovoltaici più grandi del Paese. I lavori termineranno nel 2025.

A cura di Simona Buscaglia

In foto il rendering del progetto City Wave

Oggi sono partiti , con la posa della prima pietra, i lavori di CityWave, il nuovo centro direzionale che ospiterà degli uffici e perfezionerà il quadro del quartiere CityLife a Milano. L'edificio è progettato dallo studio Big – Bjarke Ingels Group, con un investimento di 170-180 milioni di euro. L' edificio sarà alimentato solo da fonti rinnovabili, e avrà un'altra caratteristica che strizza l'occhio alla sostenibilità: sarà il primo edificio ad uffici a superare l'impatto zero. Allo stesso tempo, la struttura costituirà il parco fotovoltaico più grande di Milano e uno dei più grandi del Paese, grazie al suo rivestimento in pannelli fotovoltaici. La superficie è di quasi 11 mila metri quadri di pannelli, che possono arrivare a fornire una produzione di energia che secondo una stima sarà di 1.200 MWh l'anno. I lavori saranno terminati nel 2025.

L'edificio consumerà il 45 per cento in meno

L'edificio inoltre è stato pensato per consumare il 45 per cento in meno di energia rispetto agli standard a cui siamo abituati. Com'è possibile? Grazie all'uso termico delle acque di falda, che consentiranno un risparmio annuale di 520 tonnellate CO2. Alla posa della prima pietra era presente anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala: "L'edificio consentirà anche la raccolta e il riuso delle acque piovane, oltre a creare un ampio spazio pubblico verde e coperto, vivibile tutto l'anno – ha detto il primo cittadino in un messaggio su Facebook – L’avvio di nuovi cantieri con una forte componente di sostenibilità rappresenta un nuovo forte segnale di ripresa che viene dato a tutta la città. Una realizzazione che completa il già emblematico quartiere CityLife, esempio di design e rigenerazione urbana. Sarà il simbolo della Milano che vogliamo: viva, internazionale, bellissima".