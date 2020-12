Milano si illumina per Natale. È stato acceso oggi, domenica 6 dicembre, l'albero di piazza Duomo, che quest'anno si chiama Albero del Dono perché CocaCola, che lo ha realizzato, invita a donare al Banco alimentare.

Sono in tutto 20 gli alberi di Natale, o meglio le installazioni artistiche, che si illumineranno la città per queste festività segnate dalla tragedia del Coronavirus e dalle limitazioni che ne conseguono. Domani si accenderanno tutti, dal centro alle periferie, dal Duomo al quartiere Greco, da piazza XXV Aprile a CityLife.

Lo scopo del progetto, spiega Palazzo Marino, è portare con l'atmosfera del Natale "un po’ di serenità in un anno così difficile per la città e per l’intero pianeta". Per chi non potrà vedere gli alberi, Yesmilano ha ideato un progetto di comunicazione con un cortometraggio animato a cura dello studio Bozzetto & Co. In piazza Duomo l'albero centrale è circondato da 18 pini ancora vivi che saranno poi ripiantati. A renderlo visibile da diverse parti della città sono centinaia di luci.

"In un momento così delicato e complesso – dichiara Elena Vasco, Segretario Generale della Camera di Commercio di Milano –, il Natale deve diventare l’occasione per rinsaldarci attorno ai valori che da sempre fanno grande Milano: l’operosità e la solidarietà.

“Grazie a Fondazione Bracco, Marco Balich e il suo team e a Coca-Cola, il cuore di Milano si illumina con un albero che trasmette la gioia della solidarietà, fondamentale per il benessere di una comunità e così importante per superare uniti questo anno tanto difficile – dichiara Roberta Guaineri, assessore al Turismo e alla Qualità della vita –. Un messaggio di speranza, il primo dei tanti alberi che grazie a questo progetto porteranno il calore dello spirito natalizio nelle piazze e nelle strade della nostra città”.