A Milano saranno istituiti nuovi orari per i tamponi: quando si potrà accedere senza prenotazione Dal 24 gennaio sarà possibile, dopo le 15, effettuare i tamponi nei punti gestiti da Ats senza prenotazione: è quanto stabilito in Regione Lombardia.

A cura di Ilaria Quattrone

Da lunedì 24 gennaio – oltre a riorganizzare i percorsi per la popolazione scolastica – Regione Lombardia ha riorganizzato gli orari e i punti tamponi così da ridurre sia le code che le attese. Fino alle 15 potranno accedervi solo i cittadini che hanno una prenotazione informatica che avrà effettuato il loro medico di base o pediatra. Dopo le 15 invece potranno presentarsi anche coloro che non hanno una prenotazione. L'unico limite è che dovranno essere muniti della documentazione necessaria ad attestare che questi possono accedere ai punti tamponi.

Le linee dedicate al mondo della scuola

In questo modo, come spiegato dal direttore generale dell'Agenzia di tutela della salute di Milano, si potrà far rispettare l'orario e semplificare le procedure. Sempre dal 24 gennaio, saranno riservate al mondo della scuola delle linee nei vari punti tampone. Nel territorio sotto il controllo di Ats Milano, i punti tampone dove ci saranno le linee sono i drive through di Rho, Trenno e Codogno. Entrambe le iniziative sono state adottate per ridurre la pressione sui punti tamponi gestiti da Ats, ma anche sulle farmacie. Queste ultime sono comunque considerate il canale preferienzale.

I tamponi nelle parafarmacie

Si aspetta di sapere quando invece i tamponi potranno essere effettuati nelle parafarmacie: in Consiglio Regionale è stata infatti approvata una mozione relativa alla istituzione dei tamponi in tali attività. Bisogna solo aspettare la disposizione che possa attuare quanto richiesto. Anche questa mozione è volta ad alleggerire il carico di lavoro registrato negli ultimi mesi e che hanno portato a diversi disagi.