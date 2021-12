Covid, in Lombardia arrivano nuovi centri tamponi: ecco dove saranno A Gallarate e Fiera Milano City saranno allestiti e attivati nei prossimi giorni dei nuovi centri tamponi. A Trenno (Milano) saranno invece aggiunte altre 8 linee di tamponi: in questo modo Regione cerca di alleggerire la pressione registrata negli ultimi giorni.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Gallarate, Fiera Milano City e nuove linee tampone al centro di Trenno: sono questi i primi obiettivi che la task force tamponi, istituita dall'assessorato al Welfare di Regione Lombardia, ha deciso di porsi. È infatti fondamentale alleggerire la pressione registrata in alcuni punti della città dove, a causa dell'aumento dei contagi da Covid-19, è aumentata la richiesta di tamponi molecolari e rapidi da parte dei cittadini.

Gallarate, Fiera Milano City e il centro di Trenno

In particolare, come si legge in una nota stampa, da mercoledì 29 dicembre sarà attivato un centro tamponi a Gallarate, in provincia di Varese. un altro invece sarà allestito a Fiera Milano City e partirà nei prossimi giorni. Infine saranno aggiunte otto nuove linee tampone al centro di Trenno a Milano. La task force è guidata da Guido Griffagnini. La prima riunione è avvenuta nella mattinata di oggi, lunedì 27 dicembre.

L'invito alle Asst

Tra gli altri punti all'ordine del giorno, c'è l'invito rivolto alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali di attivare degli orari dedicati ai tamponi nei loro centri prelievi. La direzione generale Welfare, si legge ancora nel comunicato, invierà una lettera ai Medici di medicina generale e Pediatri per sensibilizzarsi così da effettuare i tamponi direttamente ai loro assistiti evitando spostamenti che potrebbero essere rischiosi: "Abbiamo chiesto alle farmacie – ha detto Grignaffini – la disponibilità ad allungare gli orari serali del servizio tamponi e a dedicare alcuni orari specifici ai cittadini che necessitano di tampone a seguito di contatti stretti".

La scala di priorità per i tamponi

La direzione generale Welfare ha preso un accordo con Federfarma, secondo il quale invierà una richiesta formale cosicché l'associazione possa trasmetterla ai suoi associati per le adesioni. Nella nota stampa è poi indicata la scala di priorità per chiedere il tampone: primi fra tutti ci sono i casi sintomatici che dovranno richiederlo con una prenotazione del Medico di Medicina Generale o dell'Agenzia di tutela della salute. Secondariamente ci sono i casi in via di guarigione che dovranno essere muniti del provvedimento di isolamento di Ats o della prenotazione dell'Agenzia. Seguono i contatti stretti, la sorveglianza scuole e il rientro dall'estero. Infine ci saranno le richieste per i green pass.