video suggerito

A Milano con 200mila euro si può acquistare solo un bilocale da 45 metri quadri: a Napoli quasi il doppio Il capoluogo lombardo è la città più costosa d’Italia, con prezzi che ormai superano in media i 5.480 euro al metro quadro. Con 200mila euro a Palermo si può acquistare una casa da 176 mq, a Torino 118 mq, a Firenze (fuori dal centro) 80 mq. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cosa si può acquistare a Milano, con un budget di 200mila euro? Nel capoluogo lombardo, i cui prezzi ormai superano in media i 5.480 euro al metro quadro, solo un bilocale da 45 metri quadri. Salotto, bagno e camera da letto rigorosamente non di nuova costruzione (in questo caso, con 200 euro, la metratura scende infatti a 38 metri quadri). Va leggermente meglio in zone periferiche ma servite come ad esempio Bicocca, al confine con Cinisello Balsamo, dove con quotazioni intorno ai 3800 euro al metro quadro si possono portare a casa ben 53 metri quadri di appartamento.

Sono i risultati dell’indagine condotta dall’analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa prendendo in considerazione una tipologia medio usata e una tipologia medio nuova. Numeri che sotto la Madonnina fotografano una situazione unica nelle grandi città del Bel Paese. A Napoli, infatti, con lo stesso budget un singolo o una coppia si possono permettere fino a 83 metri quadri per l'usato, oltre i 90 se si guarda al centro storico (dove spesso si acquista per realizzare B&B e casa vacanza). A Palermo addirittura, con questo capitale è possibile abitare addirittura in 176 metri quadri (142 per un edificio di nuova costruzione).

Ma non solo Sud. A Torino con la stessa cifra si possono acquistare 118 metri quadri da ristrutturare e 84 mq in buono stato. Qui, con 200 mila euro si possono comprare fino a 90 metri quadri anche nel quartiere esclusivo della Crocetta, non solo in periferia. A Verona, 117 metri quadri per le soluzioni usate e 82 metri quadri per quelle di nuova costruzione, a Bologna e Firenze rispettivamente in media 76 metri quadri di tipologia usata e 60 di nuova costruzione, 65 per l'usato e 52 per il nuovo (ma uscendo dal centro diventano tranquillamente abbordabili anche gli appartamenti fino a 80 metri quadri: a innalzare la media, come è ovvio, sono i quartieri universitari o turistici).

Unica eccezione è attualmente il mercato immobiliare della Capitale, la seconda città più costosa d'Italia dopo Milano. Con lo stesso budget a Roma si acquistano infatti 63 metri quadri per la tipologia usata, ben 18 metri quadri in più rispetto a Milano, per le nuove costruzioni.