Nessuna tregua dal maltempo per l'Italia, almeno per tutta questa settimana. Dopo i violenti fenomeni che hanno interessato soprattutto il nord con esondazioni e allegamenti, infatti, nelle prossime ore la perturbazione che si è stabilita sulla Penisola porterà il suo carico di pioggia, venti ed aria fredda verso il centro e poi il sud ,dando vita a nuovi intensi fenomeni temporaleschi. Tutta colpa di una vasta e intensa area di bassa pressione che sembra si sia stabilizzata esattamente sull'Italia risucchiando aria sempre proveniente dal Nord Europa. Una situazione meteorologica destinata a durare almeno fino al weekend con continui vortici ciclonici che interesseranno alternativamente nord e sud del Paese senza mai fermarsi, portando a un clima piuttosto fresco per la stagione, con temperature decisamente al di sotto delle medie del periodo.

Le previsioni meteo per la giornata di martedì dunque indicano un progressivo peggioramento della situazione per le regioni centro-meridionali mentre le condizioni climatiche al Nord saranno molto più clementi rispetto a lunedì. Il rischio di rovesci o temporali sarà molto concreto sin dal mattino sulle regioni centrali , in particolare quelle adriatiche, mentre precipitazioni nevose sono attese sull'Appennino oltre i 1200-1400 metri. Gli intensi fenomeni potrebbero dare vita a improvvisi allagamenti a causa degli ingenti quantitativi di pioggia che potranno cadere in poche ore. Le nuvole nel corso della giornata poi faranno capolinea anche al sud, in Sicilia e nel sud della Sardegna.

Nuvolosità intensa e precipitazioni sparse su molte regioni sono attese anche per la giornata di mercoledì. I fenomeni più intensi interesseranno Alto Adriatico, regioni centrali tirreniche, Sud e Isole. Al contrario la perturbazione darà una breve tregua al Nordovest. Anche le temperature saranno in generale leggera risalita, specialmente lungo il versante adriatico e sulle Alpi centro-orientali.