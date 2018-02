Credete che dopo le nevicate degli ultimi due giorni e il freddo siberiano di Burian il meteo concederà una tregua? Beh, sarà vero solo in parte. Le temperature gelide ci terranno chiusi in casa (per chi può permetterselo) ancora per alcuni giorni, visto che il freddo toccherà i -10/-15 gradi in Pianura Padana. Gli esperti avvisano che fino a venerdì 2 Marzo il freddo continuerà ad attanagliare l'Italia con le minime sotto la media del periodo di 8/10 gradi. A renderlo noto è il portale specializzato ilmeteo.it, che riferisce di una nuova ondata di freddo e neve in arrivo. Il messaggio è chiaro: se Burian non è stato decisamente benevolo, preparatevi a fronteggiare "Big Snow", che verrà a farci visita a partire da mercoledì pomeriggio, con diffusa neve, soprattutto nelle regioni del Nord.

Il mese di febbraio, che aveva avuto inizio in modo piuttosto “soft”, si concluderà con abbondanti nevicate in Liguria (coste comprese), per poi coinvolgere anche Piemonte, Lombardia e Toscana. Quindi, verranno coinvolte dal gelo molte città come Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Savona, Genova, Padova, Modena, Venezia, Bologna. Le temperature più miti dovranno dunque aspettare ancora un pochino. Da giovedì 1 marzo, mentre le nevicate continueranno nelle regioni settentrionali, ci sarà pioggia su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Se nel Centro Italia sono previsti temporali diffusi, tra domani e dopodomani il nord dovrà attendersi 5 o 10 centimetri di neve. La Pianura Padana ne sarà ricoperta almeno fino a sabato mattina. Solo domenica – e qualcuno dirà "finalmente" – tornerà il sole.