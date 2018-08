"Dobbiamo trovare mia sorella, ha solo 16 anni. Non abbiamo più sue notizie". È questo l'appello lanciato nelle scorse ore su Facebook da Ambra Mini, sorella di Gioia, di cui si sono perse le tracce dallo scorso martedì 21 agosto. Stando a quanto riportato dalla ragazza sul social network, Gioia si sarebbe allontanata dalla sua casa a Mestre insieme ad un ragazzo, di cui la famiglia non conosce il vero nome, ma che dovrebbe essere di nazionalità rumena/tedesca e che è conosciuto come Romulus Adrian Man. I due si sarebbero diretti verso Milano, dove sono stati localizzati l'ultima volta prima di spegnere i loro telefoni. "Lei – si legge ancora nel messaggio – addosso aveva un vestito con top nero e gonna a righe nere/gialle/bianche (ma anche un vestito nero in borsa), scarpe nere e borsa bianca, lui invece maglia rossa con pantaloni. Non sappiamo le loro intenzioni".

I familiari della giovane hanno presentato denuncia ai carabinieri che si sono attivati per rintracciare la ragazza e stanno facendo il possibile per ottenere quante più informazioni su Gioia e il suo amico. L'appello della sorella della 16enne è stato condiviso sul social network già quasi 10mila volte in poco meno di quattro ore da persone residenti nel Nord Est, a Milano, In Svizzera e Austria: "Vi prego, aiutateci a trovarla".