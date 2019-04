Salvatore Stefano, un uomo italiano di 35 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco ieri sera in Messico mentre cenava al ristorante Bella Donna, un locale della capitale Città del Messico sito nel quartiere di Cuauhtémoc. A renderlo noto oggi è la televisione messicana Televisa. La magistratura del paese centramericano ha aperto una inchiesta per omicidio volontario e trasferito il cadavere in un obitorio per sottoporlo nei prossimi giorni a un'autopsia.

L'uomo avrebbe cercato di opporre resistenza agli assassini, che lo hanno ripetutamente colpito prima di darsi alla fuga su una moto. All'arrivo dei soccorritori Stefano era ancora in vita, ma è morto mentre veniva trasferito in ospedale. Un impiegato del locale, non lontano dal centrale Paseo de la Reforma, ha dichiarato all'emittente che "durante la sparatoria si sono sentite imprecazioni e maledizioni in italiano", il che fa pensare che i suoi killer potrebbero essere connazionali.