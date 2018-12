In Messico un uomo ha provato a rapinare una banca utilizzando una vecchia pistola Nintendo. Il bizzarro caso di tentato furto è andato in scena qualche giorno fa in una banca di Hermosillo, e per sua sfortuna il rapinatore è stato ben presto smascherato. A quanto emerso, l’uomo ha tentato la rapina con una pistola giocattolo NES Zapper, creata da Nintendo per la sua prima e storica console NES (Nintendo Entertainment System). Pur essendo ben lontana dall'aspetto di una vera arma, la Zapper della Nintendo è stata ricoperta con cura dal rapinatore con nastro adesivo grigio in modo da tentare di ingannare gli ignari dipendenti della banca.

Il ladro ha ricoperto la pistola giocattolo con il nastro adesivo – Come ricordano alcuni blog, inizialmente la pistola Zapper era stata prodotta in colorazione grigia ma poi temendo che qualcuno potesse effettivamente scambiarla per un’arma vera Nintendo aveva deciso di rifinirla con un colore arancione che non lasciava spazio a dubbi. Evidentemente il criminale di Hermosillo ha pensato di ricoprirla di nastro adesivo per farla diventare scura e quindi più simile a una vera pistola. Ma a quanto pare il criminale non ha convinto nessuno e ben presto è stato identificato e catturato dalle forze dell'ordine messicane. Attualmente si trova sotto custodia: le autorità stanno indagando su altri quindici crimini ai quali sarebbe potenzialmente legato.