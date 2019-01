Maxi reclutamento in Ferrovie dello Stato, in arrivo 4mila assunzioni: come candidarsi

In arrivo un maxi reclutamento nelle Ferrovie dello Stato. Sono infatti previste ben 4.000 nuove assunzioni tra neolaureati e professionisti che andranno a sostituire il personale in età di pensionamento. Diversi i profili ricercati dall’azienda che verranno poi impiegati in tutte le società operative del Gruppo.