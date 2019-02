Continua la polemica sulle divise sfoggiate dal ministro degli Interni. Matteo Salvini ha risposto ad Andrea Maestri, della segreteria nazionale di Possibile, che ieri ha fatto sapere di voler denunciare il vicepremier leghista, per aver indossato la divisa della Polizia di Stato all'interno della Camera: "Dammi oggi la mia denuncia quotidiana" – ha commentato ironicamente su Facebook – Questi signori mi fanno ridere". Cosa è accaduto? Il 30 gennaio Matteo Salvini ha risposto in Aula al question time sui migranti, e poi si è avviato verso l'uscita indossando il giubbotto della Polizia di Stato: "Perché dovrei separarmene? Mi tiene caldo e mi rappresenta", aveva spiegato.

L'avvocato Andrea Maestri aveva motivato così la denuncia: "C'è un luogo in cui nessun corpo armato può entrare: è il Parlamento. Per questo siamo pronti a presentare una denuncia. I regolamenti di Camera e Senato vietano l'ingresso proprio per preservare le più alte sedi istituzionali e la libera espressione della vita democratica al loro interno".

Secca la replica di Pippo Civati, fondatore del partito: "Salvini dice che Andrea Maestri e noi con lui gli facciamo ridere. A noi fa pena un ministro che disprezza i suoi oppositori. E usa i social come gogna mediatica, quando non pubblica foto di ciò che mangia o non si concede l’esercizio quotidiano di razzismo – ha scritto in una nota – L’ultima volta era andata così dopo la denuncia di Maestri, Salvini lo aveva disprezzato in pubblico e poi aveva modificato il post indegno che aveva scritto. Poi dà del ridicolo agli altri…".

Pippo Civati si riferisce a uno scambio che Andrea Maestri aveva avuto con il vicepremier nel 2017. In quell'occasione Matteo Salvini si era beccato un esposto per incitamento all'odio razziale per questo post: "Io sto con i LAVORATORI (li contatterò già oggi per offrire loro tutto il nostro sostegno, anche legale) e non con le Rom ‘FRUGATRICI'. Ma quanto urla questa disgraziata??#ruspa e CONDIVIDI!". Matteo Salvini stava commentando il video delle due rom messe letteralmente in gabbia dai dipendenti de supermercato Lidl di Follonica. Dopo l'esposto Matteo Salvini in un primo momento aveva reagito con toni sprezzanti alle critiche di Maestri: "Ma questo da che pianeta viene? Cose da matti". Poi ha ritrattato, modificando prudentemente il post: "Follonica, ecco il video delle nomadi beccate a frugare nell'angolo dei prodotti fallati della Lidl".