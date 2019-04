Ritrovata Miriam. Sta bene la ragazza di sedici anni scomparsa da Aulla, in provincia di Massa Carrara, il 12 aprile scorso. L'adolescente, è stata rintracciata nei pressi del molo Guidotti, dove poi è stata identificata dai carabinieri di Viareggio e soccorsa. La ragazzina era fuggita da una comunità per minori in Lunigiana, alla quale, verosimilmente, verrà riaffidata. Miriam aveva fatto perdere le sue tracce lunedì 8 aprile, quando era uscita come tutte le mattine per andare a scuola, dove tra i banchi nessuno l'aveva vista arrivare.

Sul caso, seguito anche dal programma Chi l'ha visto, si sono attivati immediatamente i carabinieri di Massa Carrara, competenti territorialmente, che insieme a quelli di Pontremoli e a quelli di Viareggio, hanno svolto ricerche a tappeto sul tutto il territorio. In queste ore sono in corso anche indagini per verificare la precisa dinamica dei fatti e per accertare i motivi che hanno spinto la ragazzina a fuggire dal contesto protetto a cui era stata affidata dai familiari. In queste ore, intanto, sono in corso le ricerche di Sharon, un'altra adolescente fuggita da una comunità per minori a San Giuseppe Jato in provincia di Palermo. Sharon, diciassette anni, ha con sé il cellulare che risulta spento ed è riconoscibile da una cicatrice sul volto. La mamma ha lanciato un accorato appello sui social network: “Aiutatemi a ritrovarla, ha solo 17 anni”.