La nave Mare Jonio, della piattaforma umanitaria Mediterranea Saving Humans, è salpata questa mattina dal porto di Marsala per la sua missione di monitoraggio e di salvataggio nel Mediterraneo occidentale: "È un imperativo morale", ha detto una portavoce in conferenza stampa alla Camera. L'armatore Alessandro Metz ha presentato questa mattina alla procura di Roma una querela per calunnia aggravata e diffamazione per la direttiva del ministro dell'Interno Matteo Salvini per fermare gli sbarchi. "Calunnia aggravata perché siamo accusati del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (che comporta una pena di 10 anni) e diffamazione perché la direttiva è stata pubblicata sul sito del ministero dell'Interno", ha spiegato l'armatore.

"Siamo contenti se si aprirà l'inchiesta perché ci permetterà di andare a fondo nella situazione. Con questa querela, se il ministro deciderà di non scappare dal processo, si potrà determinare se la direttiva corrisponde al vero. È un'opportunità che diamo al ministro", ha spiegato Metz.

Anche un sacerdote partecipa alla missione della Mare Jonio

A bordo dell'imbarcazione c'è anche il venticinquenne don Mattia Ferrari, sacerdote da meno di un anno, che insieme alla diocesi di Modena e a quella vicina di Bologna ha lavorato con i ragazzi dell'oratorio e con gli attivisti di associazioni come Ya Basta e Labas. A raccontare la sua storia è il quotidiano Avvenire. "Sono qui – ha detto il giovane sacerdote – per vivere il Vangelo di Gesù accanto a questi ragazzi affamati di giustizia e operatori di pace. Sono qui per portare la vicinanza della Chiesa di Gesù a questi ragazzi che rischiano la loro stessa vita per salvare quella del prossimo, e ai migranti che casomai verranno salvati durante la missione". Essere a bordo delle navi di soccorso "fa parte della nostra missione", ha detto don Gianni De Robertis, direttore della Fondazione Migrantes della Cei. "Nel volto dei migranti – ha aggiunto – noi vediamo il Cristo che ci viene incontro e non possiamo non essere lì dove questi fratelli ci tendono le braccia".

"Mi sento di benedire e incoraggiare le persone di buona volontà che sono su quella nave – ha detto l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice – ed è un bene che ci sia un sacerdote con loro, perché i valori del Vangelo e gli uomini di buona volontà si incontrano sempre".