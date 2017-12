Freddo, neve, piogge e forte vento. È una giornata particolarmente complicata in molte zone del Nord-Italia, in particolare in Liguria, dove un’ondata di maltempo sta provocando non pochi disagi. La circolazione ferroviaria è in tilt per il ghiaccio che blocca le linee, disagi si segnalano anche sull’autostrada Torino-Savona. Il fiume Entella a Chiavari (Genova) ha tracimato dopo aver raggiunto i livelli di guardia ingrossato dai suoi affluenti, il Lavagna e lo Sturla, che raccolgono la pioggia dell'intera vallata. Spettacolare la portata d'acqua alla foce dove il fiume trova una imponente mareggiata che ne impedisce parzialmente il deflusso. Anche a Riva Trigoso onde di sei metri impediscono alle acque del torrente Petronio di defluire provocando una progressiva erosione del litorale. Non risultano feriti, ma le autorità e la polizia municipale stanno presidiando la zona invitando la popolazione ad allontanarsi da scantinati e piani bassi. L'allarme è stato lanciato dal Comune anche attraverso Facebook: “Pericolo esondazione fiume Entella – si legge nel post – Abbandonare i piani bassi, non cercare di salvare i beni materiali ma mettersi in sicurezza”. E ancora in un post successivo il Comune ha fatto sapere che si sta provvedendo alla chiusura del Ponte di Caporana di Via Parma: “Salite ai piani alti delle abitazioni e non uscite per mettere al sicuro le auto. Siate prudenti e fate attenzione”.

Tromba d'aria a Genova – Nel tardo pomeriggio, nel capoluogo ligure, una tromba d'aria si è abbattuta sulla zona del porto, anche in questo caso senza provocare feriti. A causa dell'ondata di maltempo resteranno chiuse anche domani le scuole nella provincia di Imperia, a Savona capoluogo, a Rapallo e Santa Margherita e in provincia della Spezia. Fa inoltre freddo e continua a nevicare anche in altre zone del Nord-Italia, come Torino e Milano. Il cosiddetto gelicidio sta creando problemi alla circolazione di auto e treni. In Valle d'Aosta una slavina ha invaso la statale 26 a Courmayeur, ma nessuna auto è rimasta coinvolta.