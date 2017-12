Ancora maltempo sull'Italia: la perturbazione atlantica che nella giornata di ieri ha già raggiunto il nord del Paese, nelle prossime ore provocherà nuove piogge e nevicate sulle regioni settentrionali. Per questo la Protezione Civile ha diffuso, per la giornata odierna, l'allerta meteo rossa (la più alta) per rischio idrogeologico localizzato nel Levante ligure e sulla Toscana.

Viabilità Italia, struttura del Ministero dell'Interno che monitora, grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine, la situazione delle strade, ha rivelato che nel corso delle prossime ore sono attese precipitazioni che localmente potrebbero assumere il carattere di pioggia che si congela al suolo. Tale fenomeno è chiamato ‘freezing rain', pioggia ghiacciata, e potrà determinare dei fermi temporanei alla circolazione di tutti i mezzi in transito nelle aree interessate per il tempo strettamente necessario a rendere nuovamente percorribile in sicurezza il tratto stradale, oltre al fermo temporaneo dei mezzi che trasportano merci di peso superiore alle 7,5 tonnellate.

Nella serata di ieri il maltempo ha causato non pochi disagi in Piemonte e Val D'Aosta: lunghe code si sono verificate lungo l'autostrada A32 fino a Bardonecchia, con auto in panne e mezzi spazzaneve continuamente in azione. La neve ha però raggiunto stamattina anche la città di Torino, che si è svegliata imbiancata. Disagi sono stati riscontrati anche al traffico ferroviario soprattutto ieri sera, quando un treno Thello che viaggiava tra Milano e Nizza è rimasto fermo per oltre quattro ore sui Giovi alla stazione di Piano Orizzontale a causa del maltempo. Il convoglio è stato agganciato da un locomotore che lo ha trainato fino al capoluogo ligure da dove ha ripreso il viaggio verso la Francia. A bordo c'erano quasi 400 persone, molte delle quali in vagoni sprovvisti di impianti di riscaldamento. A causare il guasto è stato il gelo.