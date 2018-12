in foto: foto di repertorio

Tragedia sfiorata a Cingoli, in provincia di Macerata, dove una bambina di appena 19 mesi è rimasta gravemente ferita in seguito a un'esplosione nella sua casa, in località Colle San Valentino. Il boato, avvenuto poco prima delle 19, sarebbe stato causato da un malfunzionamento della caldaia. A riportare la notizia il quotidiano locale Cronache Maceratesi, secondo cui la bimba sarebbe stata trasportata all'ospedale Salesi di Ancona in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita: avrebbe riportato ustioni di primo e secondo grado su tutto il corpo. Sul posto oltre all'ambulanza anche una squadra di Vigili del Fuoco e i carabinieri di Cingoli per i rilievi del caso.