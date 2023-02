Terremoto Turchia-Siria, almeno 8.300 morti, tra i dispersi anche l’italiano Angelo Zen, rabbia della popolazione contro Erdogan, news e video

Le notizie in tempo reale di oggi, 8 febbraio, sul violento terremoto tra la Turchia e la Siria: i video, gli aggiornamenti su morti e feriti. Il bilancio, ancora provvisorio, 8.300 vittime, 2.400 delle quali sono state segnalate in Siria: il dato comunque è destinato a crescere ancora molto perché sono migliaia i dispersi. Tra loro anche l'italiano Angelo Zen. Proseguono quindi le ricerche in condizioni estremamente difficili: oltre alle centinaia di scosse di assestamento infatti i soccorritori hanno a che fare con temperature rigidissime.

In Turchia, nel frattempo, monta la rabia degli sfollati per che è stata descritta come una risposta lenta e inadeguata da parte delle autorità: sono migliaia le persone alla ricerca di un riparo. L'Italia ha inviato un team di vigili del fuoco e allestirà anche un ospedale da campo.

