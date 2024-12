Siria, le ultime notizie: “Il mondo non ha più nulla da temere” assicurano i ribelli ma nel Paese esecuzioni sommarie dei fedeli di Assad

Il Cremlino ha trasferito il deposto leder siriano Bashar al-Assad in un luogo sicuro in Russia, lo ha detto il vice ministro degli Esteri di Mosca. In un'intervista alla Nbc News ha affermato che il presidente fuggito da Damasco e rifugiatosi inizialmente nella capitale russa è ora "al sicuro e ciò dimostra che la Russia agisce come richiesto in una situazione così straordinaria". Alla domanda se la Russia avrebbe consegnato Assad per un eventuale processo, Ryabkov ha detto: "La Russia non è parte della convenzione che ha istituito la Corte penale internazionale".

Lunedì il Cremlino ha dichiarato che il presidente Vladimir Putin ha deciso di concedere asilo in Russia ad Assad e alla sua famiglia.