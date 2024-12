Scoperto in Siria il più grande deposito di Captagon, la “droga della Jihad”: cos’è e cosa c’entra con Assad I ribelli siriani hanno scoperto (con tanto di video) e sequestrato uno dei più grandi laboratori di Captagon della Siria. Conosciuta anche come la “cocaina dei poveri” o la “droga dei jihadisti”, la sua produzione è stata usata da Bashar Al Assad per finanziare il suo regime: ecco cosa sappiamo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Dopo i tunnel segreti usati dalla famiglia di Bashar Al Assad per fuggire da Damasco a Mosca, i ribelli siriani hanno scoperto (con tanto di video) e sequestrato uno dei più grandi laboratori di Captagon del Paese. Conosciuta anche come la "cocaina dei poveri" o la "droga dei jihadisti", la sua produzione, sostenuta dall'Iran e in collaborazione con Hezbollah, ha costituito la spina dorsale del regime di Damasco, l'ha finanziato e ha raggiunto i mercati mondiali affidata alla supervisione fratello dell'ex presidente, Maher al Assad. Un impero, riporta il Daily Mail, di circa 4 miliardi di dollari all'anno.

Ma ora il business del Captagon potrebbe avere i giorni contati assieme alla dittatura di Assad, che l'aveva reso non solo strumento di esportazione redditizia ma anche di guerra, i cui profitti confluivano direttamente nelle tasche della sua famiglia. La produzione di questa droga, nota anche con il nome di Fenetillina, si sarebbe infatti quasi fermata dopo che gli Assad sono fuggiti in Russia e i ribelli islamici hanno invaso i principali depositi della famosa pillola. "È scesa almeno del 90 percento", ha detto al quotidiano The National, con sede negli Emirati Arabi Uniti, un funzionario europeo che ha visitato il confine tra Siria e Giordania: "Ciò che resta sono piccole officine sparse e piccoli operatori al confine", ha aggiunto.

Tuttavia, Nicholas Krohley, analista della sicurezza e fondatore di FrontLine Advisory, ha affermato che la pausa nel flusso di droga potrebbe non durare per sempre. Si aspetta che le milizie irachene allineate con il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran approfitteranno del vuoto lasciato dagli Assad in Siria per dare il via a un nuovo "boom" di Captagon. L'intelligence mediorientale suggerisce inoltre che il Captagon viene ancora prodotto in piccoli complessi in Libano, con l'aiuto di Hezbollah sostenuto dall'Iran.

Il Captagon era originariamente venduto come trattamento per ADHD, narcolessia e depressione quando fu sviluppato per la prima volta da una ditta farmaceutica tedesca, la Degussa AG, nel 1961. Ma i tossicodipendenti scoprirono che questa pillola era un modo economico e veloce per ottenere scariche di energia, prontezza e talvolta un senso di euforia. Negli ultimi anni sarebbe diventata la droga preferita dei combattenti, come i terroristi dello Stato islamico, perché aumenta la resistenza, sopprime la paura, la fatica e il dolore e induce euforia, rendendola uno "stimolante da combattimento" ideale. I media israeliani hanno affermato che i combattenti di Hamas hanno consumato Captagon poco prima di compiere il massacro del 7 ottobre scorso, in sono state uccise 1.200 persone e rapite 251 in totale.

La Siria, finora, è stata considerata il più grande produttore al mondo, rappresentando l'80% delle forniture globali. Arabia Saudita e Emirati sono i principali consumatori, ma i carichi transitano anche per l'Europa. Il prezzo di una pasticca può arriva a 25 dollari l'una e il mercato mondiale vale circa 57 miliardi di dollari (45 miliardi di sterline).