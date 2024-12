Come ha fatto presidente siriano Assad a scappare con la sua famiglia in Russia: i video dei tunnel segreti I ribelli jihadisti entrati a Damasco hanno filmato i tunnel segreti che il presidente siriano Bashar al Assad avrebbe utilizzato con la famiglia per fuggire in Russia, dove ha ottenuto asilo politico dal presidente Vladimir Putin: all’interno salotti, camere da letto, serrature e porte in metallo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Dopo 54 anni è finito in poco più di dieci giorni il regime siriano della famiglia Assad, col suo ultimo esponente, il presidente Bashar al Assad, al potere da un quarto di secolo, scappato a Mosca assieme alla famiglia – la moglie Asma e il figlio – sotto la protezione di Vladimir Putin, che gli ha concesso l'asilo politico. La fuga è avvenuta mentre i ribelli jihadisti assediavano la Capitale, Damasco.

Ma come hanno fatto Assad e i suoi cari a fuggire a Mosca? Sono stati gli stessi miliziani a mostrare i tunnel segreti utilizzati dalla famiglia del presidente per lasciare Damasco. I tunnel in questione sono stati scoperti sotto alla villa del generale maggiore Maher al-Assad, fratello di Bashar e alla guida della quarta divisione d'élite dell'esercito siriano. Nelle immagini riprese dai ribelli dopo la loro entrata nella Capitale, si vede una scala bianca tagliata nel pavimento, che si snoda a spirale nel sottosuolo. Il filmato mostra anche vasta rete di tunnel vuoti e ampi con soffitti alti e curvi.

Secondo i ribelli, nei tunnel, talmente larghi da consentire il passaggio di camion, c'erano sistemi di ventilazione, salotti, camere da letto, serrature e porte in metallo. Sono presenti anche molte confezioni che sembravano aver contenuto oggetti preziosi e forse armi. Cosa succederà ora che i ribelli sono al comando è difficile dirlo. Si stima che circa sette milioni di siriani siano fuggiti dal regime di Assad dall'inizio della guerra civile nel 2011, la maggior parte dei quali nei campi profughi nei paesi vicini come Turchia e Giordania. Da allora, più di un milione si è stabilito in Europa, con una maggioranza in Germania. Tra il 2015 e il 2021, 20.319 migranti siriani sono arrivati ​​nel Regno Unito nell'ambito di un programma di ricollocazione governativo.