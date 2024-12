Guerra in Siria, Biden: “Non permetteremo il ritorno dell’Isis”. Oggi riunione d’urgenza del consiglio di sicurezza Onu: ultime news

Gli Stati Uniti hanno confermato di aver sferrato attacchi aerei contro i campi dell'Isis in Siria. Lo ha confermato tramite una nota il Comando centrale Usa, spiegando che l'operazione ha comportato "decine di attacchi aerei di precisione" e ha colpito più di 75 obiettivi nella Siria centrale utilizzando diversi velivoli della Forza aerea Usa, inclusi bombardieri strategici B-52, cacciabombardieri F-15 e aerei da attacco al suolo A-10. "L'operazione contro i leader, gli operatori e i campi dell'Isis è stata condotta come parte della missione in corso per danneggiare, degradare e sconfiggere l'Isis, al fine di impedire al gruppo terroristico di condurre operazioni esterne e garantire che l'Isis non cerchi di approfittare della situazione attuale per ricostituirsi nella Siria centrale", ha affermato il Centcom.