Morte Regina Elisabetta, Harry e Meghan esclusi dal ricevimento funebre a Buckingham Palace: le ultime notizie

Le notizie di oggi sull’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II, morta a 96 anni.

Previsti per domani, lunedì 19 settembre, i funerali di Stato per la Regina Elisabetta II. Invitati sovrani e capi di Stato in rappresentanza di 200 nazioni. Il feretro arriverà all'Abbazia di Westminster scortato da una processione guidata da Re Carlo. Allestiti maxi-schermi a Londra e in altre città. Harry e Meghan non parteciperanno al ricevimento previsto per la famiglia reale a Buckingham Palace.

Lo speciale di Fanpage.it:

