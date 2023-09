Morte Giorgio Napolitano, la diretta dalla camera ardente in Senato prima dei funerali di Stato

Come previsto dalla legge, a Giorgio Napolitano saranno tributati i funerali di Stato, in quanto ex presidente della Repubblica. Napolitano, peraltro, è stato anche presidente della Camera, un'altra carica che dà diritto alle esequie di Stato. La giornata di lutto nazionale, invece, non è un obbligo di legge ma una decisione politiche che spetta al governo in carica (anche se è prassi comune proclamarla per gli ex presidenti della Repubblica). Il governo Meloni, nella notte tra venerdì e sabato – poche ore dopo la morte di Napolitano – ha stabilito che il giorno del funerale, martedì 26 settembre, sarà giornata di lutto nazionale. Fino ad allora, tutte le bandiere dell'Italia e dell'Unione europea negli edifici pubblici e nelle ambasciate italiane in giro per il mondo dovranno essere tenute a mezz'asta.