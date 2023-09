L’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è in condizioni di salute critiche Trovano conferme le voci di un ulteriore aggravamento delle condizioni di salute di Giorgio Napolitano: il Presidente emerito della Repubblica ha compiuto 98 anni lo scorso giugno.

A cura di Tommaso Coluzzi

Le condizioni di salute dell'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, si sono aggravate ulteriormente nelle ultime ore. Il quadro clinico del senatore a vita, da tempo molto complesso, si sarebbe complicato repentinamente. Napolitano ha 98 anni, compiuti il 29 giugno scorso, e da tempo le sue apparizioni pubbliche si sono notevolmente ridotte. Anche in Parlamento, dove ha un seggio in Senato in quanto Presidente emerito della Repubblica, non si vede da tempo. Poco più di un anno fa è stato ricoverato d'urgenza a Roma e sottoposto a un intervento chirurgico che lo ha costretto per giorni in terapia intensiva. Poi era stato dimesso, dopo una decina di giorni di ripresa dall'operazione all'addome. All'epoca i medici parlarono di un quadro clinico compatibile con quello di un uomo di 96 anni, senza fare diagnosi pubbliche particolarmente dettagliate.

Da allora Giorgio Napolitano non si è praticamente più visto. Il Presidente emerito della Repubblica non ha più partecipato alle sedute del Senato, viste le sue condizioni di salute. Poco prima del suo ricovero, Sergio Mattarella è stato rieletto capo dello Stato, per un secondo mandato che all'epoca lo stesso Napolitano criticò duramente. Il Parlamento, però, ha confermato anche in questo caso il Presidente uscente.

Nel 2013, infatti, Napolitano fu il primo Presidente della Repubblica a essere rieletto per un secondo mandato, dopo giorni di stallo. Accettò di ricoprire nuovamente l'incarico, ammonendo duramente il Parlamento. Fu un discorso profondamente diverso da quello di Mattarella. Poi, nel gennaio del 2015, rassegnò le dimissioni, spiegando di avere difficoltà a svolgere il suo ruolo per via dell'età. Pochi mesi dopo, infatti, Napolitano avrebbe compiuto novant'anni. In quell'occasione fu eletto, per la prima volta, proprio Mattarella.