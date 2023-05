Maltempo Emilia Romagna: 14 fiumi esondati e 8 morti, evacuazioni in corso, le news in diretta

L’acqua che travolge l’Autostrada

Le forti piogge hanno determinato la chiusura temporanea al traffico dei tratti autostradali A14 Bologna-Taranto, tra Bologna San Lazzaro e Cesena Nord in direzione Ancona e tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna; la D14 diramazione di Ravenna, in entrambe le direzioni. La Diramazione di Ravenna rimane comunque percorribile dai mezzi di soccorso. Sono inoltre chiuse temporaneamente le stazioni di Bologna San Lazzaro, in entrata verso Ancona; Forlì, in entrata e in uscita verso e da tutte le direzioni; Pesaro, in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona. Autostrade per l'Italia ha attivato il proprio piano di gestione delle emergenze che prevede il coinvolgimento di oltre 100 uomini e 50 mezzi di soccorso, sono in arrivo ulteriori maestranze a supporto dalle Direzioni di Tronco di Milano, Firenze e Pescara. "La viabilità secondaria provinciale è fortemente compromessa, meno difficile la viabilità primaria, l'A14 è chiusa in alcuni tratti. L'Anas ha messo a disposizione 50 unità con mezzi dotati di idrovore. Il traffico regionale è tutto bloccato, continua a funzionare il traffico sulle tratte nazionali e quello sull'alta velocità", ha detto Musumeci in un punto stampa.