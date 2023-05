Maltempo, scuole chiuse domani giovedì 18 maggio per allerta meteo: l’elenco dei Comuni Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo domani, giovedì 18 maggio? Ecco l’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per l’allerta meteo. Al momento, la decisione interessa l’Emilia Romagna.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Alluvione Emilia Romagna e Marche ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche per domani, giovedì 18 maggio, si annuncia una giornata all'insegna del maltempo su gran parte dell'Italia. In attesa che la Protezione civile dirami le consuete allerte meteo, alcuni comuni hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per ragioni di sicurezza e in via precauzionale.

Il primo a farlo è stato un comune dell'Emilia Romagna, la regione più colpita dall'ondata di maltempo delle ultime ore: si tratta di Ravenna, dove l'amministrazione comunale ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per domani, 18 maggio, compresi i centri di istruzione e formazione professionale e i servizi educativi.

L'elenco dei comuni che hanno deciso la chiusura delle scuole per domani per maltempo è in aggiornamento e altri potrebbero aggiungersene nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal Miur per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.