Alluvione Emilia Romagna, un testimone: “L’acqua ha travolto l’Autostrada: canali esondati a Bologna” Anche Bologna in ginocchio a causa delle esondazioni che hanno colpito l’Emilia Romagna. “Il terreno era già saturo d’acqua e non è riuscito ad assorbire tutta la pioggia caduta – racconta un testimone a Fanpage.it – i canali non hanno tenuto e l’acqua ha travolto l’Autostrada”.

“Stavo percorrendo l'Autostrada da Bologna a Imola quando mi sono imbattuto in un fiume d'acqua che ricopriva la carreggiata”, così Stefano Giancotti racconta a Fanpage.it i primi drammatici momenti in cui fiumi e canali sono esondati in Emilia Romagna a causa del maltempo che ha colpito la regione in queste ore. Residente a Bologna, spiega che anche il capoluogo emiliano è in ginocchio, e non solo per gli allagamenti e valle ma anche per gli smottamenti in collina.

“Il tratto che stavo percorrendo sulla carta sarebbe dovuto essere pulito – racconta – ma nella realtà dei fatti, oltre ai fiumi esondati, anche i canali di irrigazione che lambiscono i campi coltivati e non sono riusciti a mantenere la portata d'acqua. All'altezza di Castel San Pietro Terme, c'è una canale che incontra l'Autostrada in direzione Rimini che ha tracimato, e quindi l'acqua invadeva parte della carreggiata”.

Secondo Giancotti, che lavora come ingegnere, non erano stati diramati avvisi che sono arrivati solo dopo, così come i soccorsi che hanno aiutato a gestire il traffico e gli automobilisti in difficoltà: “Ho visto in diretta l'arrivo dell'acqua, dopo sono stati chiusi dei tratti autostradali – continua – ma questa mattina quando l'ho percorsa io, la notizia non era arrivata e quindi gli interventi non erano molti eccezion fatta per un elicottero nei pressi di Faenza”.

“Stanotte soprattuto nel Ravennate ci sono state bombe d'acqua fino alle 4 del mattino – prosegue – il terreno era già saturo d'acqua e non è riuscito ad assorbire tutta la pioggia caduta, e i letti dei fiumi anche se avevano ripristinato degli argini, non hanno tenuto. La popolazione era in allerta da giorni, soprattutto dopo quanto accaduto lo scorso 2 maggio”.

Bologna è in ginocchio nella parte Ovest anche per le frane e non solo per l'esondazione dei fiumi. Le ripercussioni ci sono state anche in zone limitrofe, per fortuna oggi sta piovendo poco, ma la situazione resta drammatica”

